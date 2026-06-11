Fudbaleri Portugala pobeili su Nigeriju sa 2:1 u poslednjoj kontrolnoj utakmici pred početak Svetskog prvenstva u SAD, Meksiku i Kanadi.

Kristijano Ronaldo se nije upisao u strelce, a imao je nekoliko nekarakterističnih promašaja. Jedan od najboljih fudbalera svih vremena nije ličio na sebe i postavlja se pitanje imaju li Portugalci razloga za brigu zbog ovakvih promašaja prve zvezde tima.

Sve je počelo u osmom minutu, kada se Ronaldo našao u izglednoj prilici, ali je bio neprecizan.

Imao je tokom prvog poluvremena još nekoliko sjajnih šansi, ali nije uspeo da postigne gol.

Pre izlaska iz igre u 65. minutu, imao je još jedan ogroman promašaj.

Portugal je slavio golovima Pedra Neta u 23. i Fabija Konseisaa u 75. minutu, dok je Akor Adams postigao jedini pogodak za Nigeriju u 37. minutu.

Portugalci imaju sjajan tim. Nisu među najvećim favoritima za titulu na Mundijalu, ali imaju kvalitet da naprave nešto veliko. Ronaldo ima 41 godinu, još uvek je u stanju da rešeta mreže, ali bi ovi promašaji mogli da zabrinu navijače.