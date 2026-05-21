Ispod palme, na obali mora, ukaza se Georgina Rodrigez. I pokaza prsten od pet miliona dolara!

Čuveni festival u Kanu nije mogao da prođe bez verenice Kristijana Ronalda, a kad je već došla na crveni tepih, red je bio da zablista. I jeste, koliko izgledom u haljini bez bretela, toliko i skupocenim nakitom luksuznog brenda „šopar“ pred promociju filma „Fjord“.

Vrat joj je krasila ogrlica s dijamantima i smaragdima, među kojima je dominirao ogromni dragi kamen u centru. Na ruci je imala sat takođe od belog zlata, a najveću pažnju ipak je privukao verenički prsten koji stručnjaci procenjuju na čak pet miliona dolara. Vrednost dragulja kojim se okitila 32-godišnja influenserka prelazi nestvarnih 300 karata!

Nekoliko sati pre šepurenja na crvenom tepihu Georgina je bila plavuša. Zarad jednog od događaja na festivalu predstavila je novi imidž u crnom odelu i svetloplavom sakou koji je isticao njen bujni dekolte.

Argentinsko-španska influenserka i 41-godišnji Portugalac objavili su veridbu lane u avgustu. Svadbeno veselje se očekuje posle Mundijala u crkvi staroj sedam vekova.

Do udaje Georgina može da se fokusira na Instagram i pratiocima (72 miliona) pokazuje detalje glamuroznog života - putovanje isključivo privatnim avionom, posete festivalima, slikanje za modne časopise, reklamiranje donjeg veša... - koji joj je omogućio fudbalski superstar. Pre nego što ga je upoznala, crnka rođena u Buenos Ajresu je radila kao prodavačica u madridskom butiku „Gučija“...

Nastaviće, dabome, da brine i o Kristijanovo petoro dece, od kojih je ona rodila dve ćerkice. Za svaki slučaj, obezbedila se ugovorom koji joj osigurava bogatstvo.

A hoće li Ronaldo konačno, posle 14 propalih pokušaja, osvojiti trofej u Arabiji, saznaćemo večeras. Klupski Kup arapskih šampiona iz 2023. se ne računa, ni FIFA ga ne priznaje. Al Nasr, dakle, treba da pobedi Damak kod kuće u poslednjem kolu saudijskog šampionata i ostaće prvi ispred Sergejevog Al Hilala, kojem beži dva boda.