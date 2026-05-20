Nemački fudbaler Bastijan Švajnštajger raskinuo je sa devojkom Silvom Kapitanovom, Bugarkom zbog koje je ostavio Anu Ivanović.

Problem je nastao zbog učestalih odlazaka Nemca na putovanja, dok je Silva ostajala u iznajmljenoj vili na Majorci koja je mesečno koštala 50.000 evra. Na kraju se Bugarki smučilo i odlučila je da stavi tačku na ovu romansu.

- Bastijan više nije u vezi za Silvom. Iako ga je ta švaleracija koštala braka sa Anom, on je na sve načine pokušao da udovolji Silvi i da joj ispuni sve želje, ali je pre dva meseca toj ljubavi došao kraj. Razloga je više, ali je glavni bio taj jer je Švajni više vremena provodio u Minhenu i po svetu nego na Palmi, gde je ona živela i gde im je i bilo tajno ljubavno gnezdo. Njoj je to počelo jako da smeta i da mu opasno zamera, pa su i svađe postale sve češće i žešće. Iako je on njoj u jednom trenutku ponudio da dođe kod njega u Nemačku, ona za to nije htela ni da čuje - kaže izvor Kurira i dodaje:

- Najpre zbog toga što joj deca na Palmi idu u školu, ali i zato što joj odgovara klima na ovom ostrvu i nikako ne želi da ide odatle. Kad je shvatila da on ne odustaje od te svoje ideje, odlučila je da prekine vezu. Bastijan se baš razočarao, ali nije hteo da se predomisli. Otad više nije odlazio tamo, a vreme provodi sam u Minhenu, odakle redovno objavljuje fotke i na Instagramu. On se nada da će se u nekom trenutku pomiriti sa Silvom, ali od toga zasad nema ništa.

Planira uskoro da opet ode na Palmu i popriča s njom, ali trenutno nemaju kontakt. Karma vraća samo tako. Učinio je mnoga toga lošeg Ani, koja je zbog njega patila, pa je on sad sam i ostavljen. Za razliku od njega, Ana je srećna i ispunjena na svim poljima, pa i u ljubavi - zaključio je izvor Kurira.