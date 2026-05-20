Ekipa će pripreme obaviti na drugom mestu, nakon izbijanja retke vrste ebole poznate kao Bundibugjo, od koje je do sada umrlo 139 ljudi, a zaraženih je gotovo 600.

Svetska zdravstvena organizacija (SZO) saopštila je da najnovija epidemija prestavlja međunarodnu vanrednu situaciju za javno zdravlje, ali ne i pandemijsku hitnu situaciju.

Reprezentacija Konga bi u Liježu i u Španiji trebalo da odigra prijateljske utakmice protiv Danske, Belgije i Čilea u sklopu priprema za Svetsko prvenstvo.



- Imali smo tri faze priprema, a samo je jedna otkazana - opraštaj od navijača u Kinšasi - rekao je portparol reprezentacije Džeri Kalemo za Asošijeted pres.

Svi reprezentativci i selektor Sebastjen Desbr nalaze se van Konga, a većina igrača nastupa za francuske klubove.

Pojedini članovi reprezentacije su u Kongu, a zemlju će napustiti u narednih nekoliko sati, dodao je Kalemo.

Međunarodna fudbalska federacija (Fifa) saopštila je da prati situaciju u vezi epidemije ebole i da je u stalnoj komunikaciji sa čelnicima Fudbalskog saveza Konga kako bi osigurala da je ekipa upoznata sa svim medicinskim i bezbednosnim smernicama.

Svetska kuća fudbala dodala je i da je sarađuje za SZO i zdravstvenim zvaničnicma u SAD, Kanadi i Meksiku, gde će se od 11. juna do 19. jula održati Svetsko prvenstvo.

Kongo će na tom takmičenju igrati u Grupi K, protiv Portugala 17. juna u Hjustonu, u drugom kolu protiv Kolumbije u Gvadalahari 23. juna, a četiri dana kasnije u Atlanti protiv Uzbekistana.