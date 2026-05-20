Portugalski stručnjak Žoze Murinjo potpisao je ugovor sa Real Madridom.

Kako javlja insajder Fabricio Romano, saradnja portugalskog stručnjaka i "kraljevskog kluba" dogovorena je na duge staze i važiće do juna 2029. godine. Čitav posao je već zaključen i ugovor je zvanično stupio na snagu, dok se dolazak Žozea u prestonicu Španije očekuje već tokom sledeće nedelje.

Ovo predstavlja veliki povratak trofejnog menadžera na Santjago Bernabeu, gde je već uspešno šefovao u periodu od jula 2010. do juna 2013. godine. Nakon te ere u Madridu, Murinjo je radio u Čelsiju, Mančester junajtedu, Totenhemu, Romi, Fenerbahčeu i na kraju Benfiki.