Trener fudbalera Reala Alvaro Arbeloa rekao je da će biti veoma srećan ako se Žoze Murinjo vrati na mesto trenera "kraljevskog kluba" i dodao da je razgovarao sa prvom zvezdom ekipe Kilijanom Mbapeom.

Arbelou su na današnjoj konferenciji za medije pitali o međuljudskim odnosima igrača u Realu i najavljenom povratku Murinja na klupu najtrofejnijeg evropskog kluba.

- Ne slažem se sa pričama da nisam imao kontrolu nad svlačionicom, ali za mene kao bivšeg igrača Reala, Murinjo je broj jedan. To sam mislio pre mesec dana i mislim i dalje. On jeste i uvek će biti jedan od nas. Ako bude ovde sledeće sezone, biću veoma srećan da ga ponovo vidim kod kuće. Kad klub bude doneo odluku o treneru za sledeću sezonu, to će i saopštiti kada budu smatrali da je prikladno - rekao je Arbeloa.

On je govorio i o odnosu sa Mbapeom.

- Upravo sam ga sreo dok sam dolazio. Rekao sam mu da se opusti i da ću se ja pobrinuti za sve. Razumem da vam ovakve situacije mogu delovati kao nešto novo, ali sve o čemu je Kilijan pričao nas dvojica smo već razgovarali između sebe. Savršeno razumem kako je igraču koji ne igra. Znam da Kilijan nije bio srećan zbog toga i to mi se sviđa. Ne bih razumeo da je ravnodušan ili da nije želeo da igra. Za mene je to sasvim normalno i moj odnos sa njim ostaje isti - zaključio je Arbeloa.