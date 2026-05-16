Još uvek nije poznato gde će Dubai igrati svoje domaće utakmice u završnici ABA lige. Nakon odluke Predsedništva takmičenja da klub iz UAE zbog bezbednosne situacije domaće mečeve igra na neutralnom terenu, usledila je oštra reakcija evroligaša.

Klub iz Ujedinjenih Arapskih Emirata je izrazio nezadovoljstvo odlukom ABA lige, istakavši da su ispunjeni svi uslovi za organizaciju utakmica u Koka Kola Areni. Iz Dubaija su poručili i da su dostavili dodatne bezbednosne garancije, kao i da će razmotriti sve pravne opcije ukoliko odluka ostane na snazi.

Sada se oglasila ABA liga koja je potvrdila da je održan zajednički onlajn sastanak predstavnika lige i Dubaija, kao i da će se razgovori nastaviti u narednim danima.

Novi sastanak zakazan je za ponedeljak, 18. maj.

- U subotu, 16. maja 2026. godine, putem Zoom platforme održan je zajednički sastanak Predsedništva ABA lige, rukovodstva ABA lige i predstavnika Dubaija. Tema razgovora bila je aktuelna situacija u vezi sa organizacijom plej-ofa takmičenja i bezbednosni aspekti odigravanja utakmica u Dubaiju, u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Učesnici sastanka još jednom su potvrdili da je odluka o mogućem odigravanju utakmica na neutralnom terenu doneta isključivo vodeći računa o bezbednosti svih učesnika takmičenja, uzimajući u obzir trenutne okolnosti i preporuke nadležnih institucija.

Tokom razgovora istaknuto je da je određeni broj igrača i članova stručnih štabova izrazio zabrinutost u vezi sa putovanjem, posebno imajući u vidu aktuelne preporuke i upozorenja ambasada i državnih organa njihovih zemalja u vezi sa bezbednosnom situacijom i putovanjima u UAE. U tom kontekstu zatražen je novi rok za donošenje konačne odluke, kako bi bile prikupljene dodatne informacije i obavljene dodatne konsultacije sa svim relevantnim stranama.

Dogovoreno je da će Dubai nastaviti komunikaciju sa nadležnim institucijama i diplomatskim predstavnicima, kao i da će dostaviti zvanične potvrde u vezi sa bezbednošću putovanja i organizacijom utakmica.

Svi učesnici sastanka istakli su da im je zajednički interes da se plej-of odigra u optimalnim sportskim uslovima, uključujući učešće svih klubova u punim sastavima, što plej-of ABA lige svakako zaslužuje.

Predsedništvo ABA lige nastaviće da prati situaciju iz dana u dan, dok je novi sastanak u vezi sa narednim koracima organizacije plej-ofa zakazan za ponedeljak, 18. maj - stoji u saopštenju ABA lige,