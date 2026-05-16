Košarkaška vest dana jeste da je Nik Kalates pred odlaskom iz Partizana. Grčki mediji su preneli da će prekaljeni plejmejker nastaviti karijeru u PAOK-u, a klub iz Soluna mu je navodno ponudio 1.800.000 evra za dvogodišnji ugovor.

PAOK je na mesto trenera doveo Andreu Trinkijerija, a sada želi da ojača igrački kadar, što potvrđuje velike ambicije koje ovaj klub ima u narednim godinama.

Grčki mediji su sada otkrili i koliko je Partizan zapravo ponudio Niku Kalatesu i zbog čega je navodno PAOK trenutno ispred crno-belih iz Beograda za njegov potpis. Grčka Gazeta navela je u svom tekstu da su Beograđani ponudili sjajnom košarkašu sumu od 1.100.000 evra za jednogodišnji ugovor.

Sa druge strane, Kalatesu je u PAOK-u nuđen dvogodišnji ugovor uz nešto veću sumu novca. Dogovor za sada nije konačno postavljen, pa će biti zanimljivo videti šta će se desiti u narednim danima.

Pored Partizana, Kalates je u karijeri nastupao za Panatinaikos, Barselonu, Fenerbahče i Monako.