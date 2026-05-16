Odeljenje za suđenje Evrolige odabralo je osmoricu arbitara koji će suditi na Fajnal-foru Evrolige 2026 u Atini, koji će biti održan od 22. do 24. maja.

Grupu čine iskusne sudije, uključujući i svu trojicu koja su delila pravdu u prošlosezonskom finalu, kao i dvojicu kojima će ovo biti prvi Fajnal-for u karijeri. Među izabranima ipak nema srpskih arbitara.

U OAKA Areni će krajem naredne sedmice pravdu deliti Mehdi Difala, Luka Kardum, Miloš Koljenšić, Olegs Latiševs, Robert Lotermoser, Milan Nedović, Karlos Peruga i Sreten Radović.