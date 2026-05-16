Košarkaši Partizana i Crvene zvezde sastaće se u prvom meču polufinala ABA lige u ponedeljak 18. maja, a utakmica se igra u sklopu borbe za finale regionalnog takmičenja. Drugi meč na programu je tri dana kasnije, u četvrtak 21. maja.

Ovo će biti još jedan "večiti derbi" u završnici sezone, a serija polufinala donosi veliki ulog – plasman u finale ABA lige i nastavak borbe za trofej.

Partizan i Zvezda su već imali više međusobnih okršaja ove sezone, pa se očekuje još jedan veoma intenzivan duel u kome će oba tima pokušati da steknu prednost na startu serije.

Serija se igra na dve pobede.