Košarkaši Crvene zvezde plasirali su se u polufinale plej-ofa regionalne ABA lige, pošto su večeras u odlučujućoj, trećoj utakmici četvrtfinalne serije, na svom terenu u Beogradu, pobedili Cedevita Olimpiju 95:86 (27:15, 22:31, 17:24, 29:16).



Beogradski crveno-beli su u seriji pobedili ukupnim rezultatom 2:1.



Najefikasniji u ekipi Crvene zvezde u večerašnjoj utakmici bio je Džered Batler sa 19 poena, uz sedam asistencija i pet skokova. Hasijel Rivero je dodao 15 poena, Džordan Nvora je postigao 14 poena, dok je Čima Moneke upisao 11 poena, pet skokova i pet asistencija.



Dvocifren je još bio i Nikola Kalinić sa 10 poena, uz šest skokova i četiri asistencije.



U ekipi Cedevita Olimpije najefikasniji je bio Aleksej Nikolić sa 17 poena. Metju Hurt je dodao 16 poena, David Škara je upisao 12 poena i šest skokova, dok je srpski plejmejker Ognjen Jaramaz postigao 11 poena.



Utakmicu je bolje započela ekipa Zvezde. Crveno-beli su već nakon pet i po minuta igre došli do dvocifrene prednosti 16:6, da bi prvu četvrtinu završili sa vođstvom 27:15.



Tim iz Ljubljane je tokom druge četvrtine smanjivao prednost Zvezde, da bi do izjednačenja konačno došao na 19 sekundi do kraja deonice (46:46). Crveno-beli su ipak trojkom Semija Odželeja uz zvuk sirene uspeli da na poluvreme odu sa vođstvom 49:46.



Ekipa Cedevita Olimpije je nakon dva minuta igre u trećoj deonici, trojkom Alekseja Nikolića, posle dugo vremena došla do prednosti 54:52. Slovenački tim je nastavio sa dobrom igrom i u nastavku deonice i treću četvrtinu završio sa vođstvom 70:66.



Ekipa Zvezde je nakon minut igre u poslednjoj deonici, serijom 5:0, povela 71:70. Crveno-beli su bili bolji i u nastavku deonice, u poslednji minut su ušli sa vođstvom 93:83, a meč su završili pobedom 95:86.



Crvena zvezda će u polufinalu plej-ofa ABA lige igrati protiv Partizana.