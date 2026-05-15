Janik Siner i Danil Medvedev svoj meč polufinala mastersa u Rimu nastaviće u subotu, pošto je večerašnji okršaj prekinula kiša.

U trećem setu, pri rezultatu 1:1 – 6:2, 5:7, 4:2 u korist Italijana, padavine su bile toliko jake da je meč prekinut, a kako se vreme nije promenilo do kasnih sati, odlučeno je da nastavak bude u subotu.

Zapravo, prekid je tražio Siner u sedmom gemu trećeg seta, iako su i sudija i Medvedev bili spremni da se meč nastavi.

Ipak, Siner je imao primedbe i glasno pitao sudinicu:

- Šta ako se okliznem na liniju? Sada je kiša prilično jaka! - rekao je Siner.

Nakon toga je sudija prišla Medvedevu, koji je samo slegnuo ramenima i uputio se ka tunelu.

U petom gemu drugog seta Italijan je otišao do kamermana pored terena i gotovo njemu na noge izbacio nešto iz sebe, nakon čega mu je bilo mnogo bolje.