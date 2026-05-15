Sve je moglo da bude drugačije, ali... Rodik je otkrio detalje

- Mislim da sada pitate Rodžera da li je trebalo da promeni reket dve ili tri godine ranije, verovatno bi vam rekao "da". U mnogome mu je popravilo zamah pri bekhend riternu. Smešno je to što je promenio reket kada više nije bio u zenitu karijere, a Nadal je rekao da je Federerova verzija iz 2018. godina najbolja koju je ikada video - kazao je Rodik.

Onda se podsetio meča Švajcarca i Španca sa Mastersa u Americi.

- Sećam se kada je Rodžer promenio reket, gledao sam ga kako pobeđuje Rafu u Indijan Velsu. Stvarao je vinere bekhendom iz riterna proti Nadala, a to je nešto što nisam do tada video. Ako ste uzeli 20 Grend slem titula na određeni način, teško je promeniti, da promenite zamah. Ali, tvrdim, da ga je neko pitao da li bi ranije učinio tu promenu sa reketom, verujem da bi rekao "da".

Rodžer Federer je ispisao mnoge stranice istorije tenisa, a ostaće i upamćen kao igrač koji je igrao jednoručnu bekhend...