Beloruska teniserka Arina Sablaenka plasirala se u osminu finala mastersa u Madridu, pobedivši Žakelin Kristijan sa 6:1, 6:4. Jedan udarac Arine privukao je posebnu pažnju.

Sabalenka je odigrala spektakularan poen u stilu Rodžera Federera. Ona je otkrila da svaki dan radi na unapređenju jednoručnog bekhenda i da će možda pozvati Švajcarca i upitati za savet.

- Očekivala sam to pitanje. Jeste li videli? Bilo je ludo. Zapravo ih vežbamo pre svakog treninga, čak i levom, tako da sam uradila dosta po tom pitanju. Ali da to uradim u meču i da mi donese poen, to je verovatno udarac mog života. Čekam da mi Rodžer da neki savet - rekla je Sabalenka.