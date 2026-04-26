Fudbaler Crvene zvezde Luka Zarić neće igrati u 179. večitom derbiju, što je Dejan Stanković i najavio na konferenciji za štampu pred meč.

Kako Meridian sport saznaje – nema razloga za brigu, jer bi Zarić kroz dve nedelje trebalo u potpunosti da se oporavi.

Naime, krilni napadač rođen 2008. godine je povredio zadnju ložu, ali nije reč o težoj povredi.

Prema prvim procenama – već u toku naredne nedelje bi trebalo da se priključi ekipi, te postepeno pojačava intenzitet kako bi u potpunosti mogao da pomogne timu kroz dve nedelje.

Biće Zarić tu za finiš sezone, i imaće priliku da se dodatno nametne Stankoviću, ne samo kroz mečeve u Superligi, već i u Kupu.