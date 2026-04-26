Nije se dalo crveno-belima da 179. derbi dočekaju s još jednom u (dugom) nizu krunom. Crno-beli su, doduše, uradili što je do njih, nisu pobedili u Novom Sadu, ali je u Pančevu potom sprečeno Zvezdino slavlje. A možda je, zapravo, Želja samo servirao večitom prvaku najlepšu želju - proslava titule protiv Partizana.

Danas se, dakle, na „Marakani“ sprema šampionska žurka, za koju je izabranicima Dejana Stankovića dovoljan i bod. A kako u Humskoj treba dobro da se napregnu da bi se setili poslednje pobede u komšiluku - 2017. u Superligi, dve godine kasnije u Kupu Srbije - mala je verovatnoća da u Ljutice Bogdana gosti odigraju ulogu partibrejkera.

Ni kladionice ne veruju u tim Srđana Blagojevića (kvota na keca 1,33, na dvojku 6,50). Možda i zbog cenjenosti na fudbalskom tržištu - Zvezda, naime, prema Transfermarktu vredi 102 miliona evra, a Partizan 45,8 miliona.

- I kad osvojimo 37. titulu, ne mislimo da se zaustavimo. Naš cilj je da stignemo do 40 titula. I vrlo smo odlučni u tome - poručuje sportski direktor crveno-belih Mitar Mrkela.

Danas je derbi 179. Prethodni se pamti po ubedljivoj pobedi domaćina, a ovaj će po Zvezdinoj tituli ili, možda, Partizanovoj senzaciji...

POSLEDNJIH 10 DERBIJA NA „MARAKANI“: Crvena zvezda - Partizan 3:0 (Superliga, 22. 2. 2026), Crvena zvezda - Partizan 2:1 (Superliga, 12. 4. 2025), Crvena zvezda - Partizan 3:3 (Superliga, 22. 2. 2025), Crvena zvezda - Partizan 2:0 (Kup Srbije, 24. 4. 2024), Crvena zvezda - Partizan 3:2 (Superliga, 20. 4. 2024), Crvena zvezda - Partizan 2:2 (Superliga, 9. 3. 2024), Crvena zvezda - Partizan 1:0 (Superliga, 3. 3. 2023), Crvena zvezda - Partizan 2:1 (Kup Srbije, 26. 5. 2022), Crvena zvezda - Partizan 0:0 (Superliga, 16. 4. 2022), Crvena zvezda - Partizan 2:0 (Superliga, 27. 2. 2022).