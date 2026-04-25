Fudbaleri Crvene zvezde u nedelju od 18 časova dočekuju Partizan u trećem kolu plej-ofa Superlige Srbije.

Biće to 179. "večiti" derbi, treći ove sezone, a crveno-beli će imati priliku da obezbede devetu uzastopnu šampionsku titulu.

Svoje utiske pred ovu utakmicu je već izneo Srđan Blagojević, a sada je to učinio i Dejan Stanković.

- To su sve činjenice. Ajde da krenemo jedno po jedno. Sezona je dugačka i svako se sudara sa povredama i sa kartonima, to je nešto normalno. Partizan je bio jesenji prvak, tako da su kvalitet sigurno pokazali. Jeste da je ekipa dosta mlada, ali kvalitet su uzeli, golove su davali. Ne bežim od toga da smo favoriti, imamo bodovnu prednost, radili smo mnogo da bismo do ovde došli. Svi koji smo se dali od početka januara, pa sve do ovog momenta. Ne bežimo i da je sutra momenat da potvrdimo titulu. Vidim natpise, kao da je lepše da se desi protiv Partizana. Ja kao trener i neko ko je odrastao u Zvezdi bih odradio to u prošloj utakmici. Kad imaš mogućnost, uzmeš je. Derbije sam i igrao, nekad je Partizan favorit, a Zvezda dobije, nekad obrnuto. Jedna nesmotrenost i nepažnja može da preokrene sve. Da bude lepo, da se uživa u igri, očekujem lep ambijent, jednu trvrdu i tešku utakmicu - počeo je trener Zvezde.

