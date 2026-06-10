Kamp će biti održan u saradnji sa FK Milutinac, jednim od najuglednijih omladinskih fudbalskih klubova u Srbiji. Tokom dva termina, od 29. juna do 1. jula i od 2. do 4. jula 2026. godine, više od 240 dečaka i devojčica uzrasta od 6 do 16 godina imaće priliku da trenira po originalnoj metodologiji kluba iz Barselone, poznatoj po razvoju vrhunskih igrača i negovanju vrednosti kao što su timski duh, disciplina, poštovanje i odgovornost.

Barsa Academy predstavlja globalni edukativni program koji mladim fudbalerima širom sveta pruža priliku da uče kroz principe rada čuvene škole La Masia. Fokus programa nije isključivo na tehničkom i taktičkom usavršavanju, već i na formiranju zdravih životnih navika i sportskog karaktera.

FK Barselona

Polaznike u Beogradu očekuje jedinstveno iskustvo koje uključuje treninge pod vođstvom licenciranih trenera iz Barselone, stručne radionice iz oblasti sportske psihologije, ishrane i sportske analitike, kao i komplet opreme i svakodnevne aktivnosti osmišljene po najvišim standardima međunarodnih fudbalskih akademija.

Najuspešniji učesnici kampa dobiće priliku da otputuju u Barselonu i provedu nedelju dana u La Masiji, gde će trenirati sa najboljim polaznicima Barsa Academy kampova iz celog sveta.

Kamp Barselona

Partner domaćin, FK Milutinac, klub sa bogatom tradicijom dugom gotovo osam decenija, prepoznat je po radu sa mladima i vrednostima koje neguje pod motom „Mi smo porodica“. Smešten na Gardošu u Zemunu, klub već godinama razvija generacije mladih sportista i predstavlja idealnog partnera za realizaciju ovakvog projekta.

Dolazak Barsa Academy u Srbiju predstavlja značajan korak za razvoj omladinskog sporta i pruža domaćim talentima priliku da steknu znanja i iskustva po standardima jednog od najuspešnijih fudbalskih klubova na svetu. Više informacija pronađite na linku: www.campsserbia.barcaacademy.com

Kontakt za prijave:

barcaacademy.serbia.2026@gmail.com

Lazar Milosavljević – 069 364 88 04