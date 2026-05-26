-Marka znam od kada je imao 19 godina, nisam ja mnogo stariji od njega, kao što je Miha bio stariji od mene, pa smo se okumili i živeli kao rođena braća. Marka znam kao dete, mi smo se družili, viđali, kada sam dolazuio u Bolonju da se vidim sa njim. Kada je Aleksandar prešao u Inter, prihvatio ga je, vozio ga je na treninge. Čuli smo se stalno. Napravio je neku glupost, ne znam da li je bilo Evropsko ili Svetsko prvenstvo, bio sam na moru, zvao sam ga odmah, da ga iskritikujem. Ne mogu da verujem da mogu s njim da imam problem, mi ćemo ga rešiti, ne možemo da dođemo do konflikta, ne daj Bože javno. Našli smo zajednički jezik.

Morala je Zvezda da pažljivo bira utakmice za Arnautovića.

- On je jedna mašina, ozbiljno jak, smršao je - obećao je. Godine su to i mnogo utakmica, kada odigra na veštačkom terenu, kao da je odigrao četiri utakmice na normalnom. Njemu kolena moramo da izvlaćimo, dreniramo, ali sledeći dan trenira i tu je. Nikada nisam imao problem. Ali smo morali da programiramo njegove utakmice, nismo mogli da igramo nedelja-sreda... Mogao sam da ga ubacim, ali čuvao sam ga za Partizan.

Da li je potcenio ligu?

- Mare kada je došao, bio je nespreman. Bio je tri ili četiri nedelje. Završilo se u četiri ili pet dana da dođe u Crvenu zvezdu, kako je on meni ispričao. Ide Liga šampiona, Marko Arnautović je došao. Spreman, nespreman, došao je. Mora da igra, a nije spreman. Nije potcenio, trebalo mu je vremena, kaskao je i nije ušao u formu. Rekao bih ja, on je stvarno radio, obećao mi je. Došli smo do tih nekih desetak komada, nije potcenio. Stvarno se nervirao i već sam sa sobom je nezadovoljan kada promaši. Stvarno mu je stalo. Siguran sam da će nastaviti da radi dobro, gde ćeš veći motiv nego igrati Svetsko prvenstvo - rekao je Stanković.