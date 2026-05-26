Delovalo je da će Nemanja Matić staviti paraf na produžetak saradnje sa Sasuolom i da će nastaviti svoju priču u redovima zeleno-crnih. Nije novost da je oduševio sve u klubu i otuda je logičan sled događaja bio novi ugovor na stolu.

Ipak, prema pisanju pojedinih italijanskih medija, moglo bi da dođe do preokreta, odnosno Matićeve odluke da ipak napusti tim koji predvodio Fabio Groso, čija je sudbina takođe pod znakom pitanja.

Matić je u Sasuolo stigao prošlog leta i potpisao je ugovor na godinu dana, uz opciju da produži na još sezou, tako da su dve strane sele za sto i pre dve nedelje se činilo da neće biti nikakvih problema, pa se očekivalo da krenu istim putem.

Ipak, trenutna situacija ne izgleda idealno i očigledno da postoji prilična šansa da ne dođe do dogovora između italijanskog tima i veziste koji će u avgustu napuniti 38 godina. Naravno, treba sačekati, jer je poznato koliko je prelazni rok nepredvidiv.