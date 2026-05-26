Fudbaleri Crvene zvezde uskoro će biti jači za igrače koji se vraćaju sa pozajmica, a jedan od njih je Uroš Sremčević (20).

Mladi srpski napadač proveo je polusezonu u Napretku gde je postigao samo jedan gol uz asistenciju.

Kako piše "Meridiansport", nakon što se vrati na "Marakanu", uslediće verovatno definitivni razlaz. Teško je očekivati da će crveno-beli vratiti uloženi novac.

Zvezda je za njega izvojila, tada, rekordnih 2.000.000 evra kada ga je dovela iz lučanske Mladosti. To je bio najveći transfer Superlige dok zimus Daglas Ovusu nije prešao iz Radnika na "Marakanu".