Argentinska zvona zvone za uzbunu: Lionel Mesi je povređen! Koliko ozbiljno, zasad nema konkretnog odgovora iz Majamija, niti iz Buenos Ajresa.

Tri nedelje pre starta svetskog prvaka na Mundijalu 2026, protiv Alžira u Kanzas Sitiju, Mesi je tražio da bude zamenjen u 73. minutu utakmice Intera protiv Filadelfije (6:4) i otišao u svlačionicu. A on napušta igru, kažu, samo kad mora... On koji je nedavno digao na noge Jokićev grad.

Kapiten „gaučosa“, ujedno i „flamingosa“ s Floride, osetio je bol u levoj nozi. Posle izvođenja slobodnog udarca, ostao je ukopan nekoliko trenutaka. Pokušao je da nastavi da igra, ali je ubrzo signalizirao klupi da bude zamenjen.

Trener Giljermo Ojoz je pokušao da umiri naciju kojoj i sam pripada.

- Osećao se umorno, kiša je padala, teren je bio težak, a mi radije izbegavamo rizike - rekao je Argentinac posle meča s 10 golova, a nijedan nije postigla prva zvezda Intera (dve asistencije).

Prema početnim spekulacijama, 38-godišnji superstar je možda istegao mišić u zadnjem delu leve noge koja ga je proslavila i, između ostalog, dovela do rekordnog broja utakmica (198) i golova za Argentinu (116). Svakako se očekuju medicinski testovi za definitivnu dijagnozu povrede prijatelja Novaka Đokovića s kojim je znao i da razmeni dresove.

Mesi je igrao na pet Mundijala, uz titulu u Kataru ima i dve Zlatne loptu za najboljeg igrača turnira - 2014. i 2022. Jedini u istoriji je dvaput dobio tu nagradu koju FIFA dodeljuje od Španije 1982. Od reprezentacije se zimus oprostio uz suze cele zemlje.

Argentina još nije objavila sastav za šampionat u SAD, Meksiku i Kanadi, ali u zemlji aktuelnog prvaka sveta niko ne očekuje da Mesi bude izostavljen. Selektor Lionel Skaloni je nedavno pokazao javnosti šiti spisak od 55 imena. „Gaučosi“ su u grupi J s Alžirom, Austrijom i Jordanom.

Nacionalni argentinski avio-prevoznik je spremio letilicu koja će odvesti „gaučose“ na Mundijal. Avion na repu ima plavo-beli dres i (Mesijev) broj 10, a na motoru je oslikana kapitenska traka iznad koje su zvezdice koje označaju tri svetske titule (1978, 1986, 2022).