Grčku je danas potresla strašna tragedija. Mlada fudbalerka PAOK-a, Ana Marija Pantazoni poginula je u saobraćajnoj nesreći, kada je na motocikl na kojem se nalazila zajedno sa svojim ocem naleteo kamion za razvoz smeća. I dok je otac prošao bez ikakvih povreda, njegova ćerka je nažalost poginula na licu mesta.

Njen otac se oglasio za grčki list "Prototema" u kojem je za nesreću i tragediju direktno okrivio vozača kamiona za razvoz smeća.

- Ubili su moje dete! Kamion za razvoz smeća nas je udario odpozadi - rekao je otac ubijene devojčice i dodao da su on i Ana Marija leteli 15 metara u daljinu posle sudara, pa je dodao:

- Vozio sam se sa ćerkom na motociklu i kamion nas je udario. Ja nisam povređen, čak nemam ni modrice, a moja ćerkica je poginula. Udareni smo odpozadi, što je smer iz kojeg je došao kamion. Bacio nas je 15 metara napred. Potom je zgazio moju ćerkicu. Nije me briga više ni za šta. Moja ćerka se neće vratiti. Desilo se u 11.15 časova jutros - rekao je u dahu njen otac, a prenosi Prototema.