Rumuski stručnjak Razvan Lučesku nije više trener fudbalera PAOK-a, saopštio je danas grčki klub.

Lučesku je od 2021. godine vodio PAOK-a u svom drugom mandatu na klupi kluba iz Soluna, osvojio je titulu šampiona Grčke 2024, a prethono je bio prvak i 2019. godine.

- Razvan Lučesku je svoje ime urezao u jedan od najvažnijih perioda u istoriji kluba. Svojom posvećenošću, strašću i nemilosrdnim radom, on je odlučno doprineo postizanju velikih ciljeva i oblikovanju tima koji je navijačima tima pružio jedinstvene trenutke. Naš zajednički put obeležili su trofeji, velike pobede, jake emocije i trenuci koji će ostati neizbrisivi u istoriji PAOK-a - saopštio je klub iz Soluna.

PAOK je sezonu završio na trećem mestu na tabeli grčkog prvenstva i očekuju ga kvalifikacije za Ligu Evrope.