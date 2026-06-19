Arina Sabalenka je na neverovatan način uspela da izbori plasman u polufinale turnira u Berlinu. Najbolja teniserka sveta je pobedila Čehinju Nikolu Bartunkovu sa 2:1, po setovima 2:6, 7:6 (7:2) i 6:4, iako je ubedljivo izgubila prvi set, a u drugom gubila 4:0.

Čehinja je prvih sat vremena igrala kao u transu. U potpunosti je nadigrala Beloruskinju kojoj je pretio poraz, ali je onda usledio holivudski preokret.

Sabalenka je značajno podigla nivo igre, vratila oba brejka, a onda u taj-brejku stigla do izjednačenja. Na startu trećeg seta je napravila brejk, ali je onda joj je uporna Bartunkova dva puta oduzela servis i povela 4:3.

Međutim, to je bilo sve od nje. Arina je vezala tri gema i došla do pobede nakon dva i po sata velike borbe.

Sabalenka će u borbi za finale igrati protiv Amerikanke Džesike Pegule, koja je bila bolja od sunarodnice Medison Kiz u dva taj-brejka.