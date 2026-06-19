Reprezentacija Sjedinjenih Američkih Država, pobedila je selekciju Australije rezultatom 2:0 u drugom kolu Grupe D na Mundijalu i tako izvesno izborila nokaut fazu.

Fudbaleri SAD-a od starta utakmice su pokazali da žele pobedu i samim tim izvestan plasman u noakut fazu Mundijala. "Kenguri" su konstantno morali da odbijaju napade Amera i uglavnom se domaćin šampionata pitao za sve.

Ofanzivna igra "jenkija" se isplatila već u 11. minutu. Probio je Balogun po levoj strani ubacio loptu u peterac, tamo je bio štoper Australije Buržes, koji je nespretno reagovao i ubacio loptu u svoju mrežu.

Na taj način su autogolom Amerikanci došli do prednosti. Do kraja prvog dela meča, domaćin je nastavljao da diktira igru i da preti rivalu.

Imali su Australijanci sporadično po neku priliku, ali, ništa što bi ozbiljnije ugrozilo protivnika. A onda se desio 43. minut kada se ponovo zatresla mreža Australije. Aleks Frimen je dao glavom gol, ali je linijski sudija pokazao ofsajd.

VAR je morao da proveri ovu spornu situaciju i ipak, konačna odluka je bila da ofsajda nije bilo, pa je Amerika povela sa 2:0. Početak drugog poluvremena je takođe bio u znaku fudbalera Amerike.

Konačno su u 62. minutu Australijanci stvorili dobru šansu. Usledila je kontra "kengura", gde je Irakunda dobio pas u prostor, uspeo je da pobegne rivalima, vrati ka Volpatu, koji je šutirao preko gola.

U tim trenucima su se opustili Australijanci, shvativši da nemaju šta da izgube. U nekoliko navrata su "kenguri" zapretili "jenkijima" trčeći po njihovom kaznenom prostoru, ali, ona prava prilika je izostala...

Rezultat je na kraju ostao nepromenjen, pa će tako Australija svoju šansu za prolaz dalje tražiti protiv Paragvaja u poslednjem kolu.

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AMERIKA - AUSTRALIJA (2:0)

Amerika: Fris – Friman, Ričards, Rim, Robinson – Tilman, Adams – Dest, Mekeni, Pepi – Balogun.

Australija: Bič – Italijano, Kirkati, Sutar, Buržes, Bos – Leki, O’Nil, Okon-Engstler, Velupilaj – Ture.

Sudija: Feliks Cvajer (Nemačka)

Stadion: "Lumen Fild"

Kapacitet: 72.000

Drugo poluvreme:

Kraj!

90. minut - Igraće se još šest minuta! Amerika pred ubedljivom pobedom

84. minut - Igra se već neko vreme u kaznenom prostoru Amera, Australijanci su totalno krenuli u ofanzivu, ali, gola, nema pa nema....

76. minut - Nastavlja se pritisak Australije, ali nema još konkretne šanse za "kengure"...Deluje da će Poketino morati da sa još nekim izmenama da osveži tim, koji je možda malo pao fizički....

65. minut - Izgubili su loptu Amerikanci na svojoj polovini, došla je lopta potom do Metkalfa, koji je sa ivice kaznenog prostora šutirao ka golu Frisa, ali je čuvar mreže SAD bio siguran

62. minut - Mejtu Leki je zbog povrede morao da napusti igru, a umesto njega je Volpato na terenu



52. minut - Dobra lopta ka Balogunu, koji je pobegao svojim čuvarima, ali je pred kazneni prostor, naglo usporio pa su ga defanzivci Australije uspeli da ga stignu

46. minut - Počeo je drugi period igre

Prvo poluvreme:

44. minut - VAR soba je pregledala snimak, gde je ustanovljeno da Frimen nije bio u ofsajdu, tako da je ovaj gol potvrđen i SAD vode sa 2:0.

43. minut - Posle odbitka Amerikanci su ubacili loptu u gol, ali je on poništen zbog ofsajda

35. minut - Zanimljivo, Sjedinjene Američke Države postale su prva reprezentacija u istoriji Svetskih prvenstava protiv koje su rivali davali autogolove na dve uzastopne utakmice

30. minut - Posle Džordana Bosa, žuti karton dobio je i Alesandro Čirkati zbog neopreznog starta na Malika Tilmana. Čirkati je otvorenim đonom faulirao američkog reprezentativca

25. minut - Nova prilika za SAD, lopta preleće preko peterca, u problemu su Australijanci. Balogun je izblokiran...

17. minut - Australijanci prave faul na desnoj strani. Nastavlja se pritisak Jenkija. Na ovom meču igra jedan tim, novi gol visi u vazduhu...



11. minut - Autogoool! Opet Amerikanci dolaze do prednosti autogolom u ranoj fazi utakmice. Kameron Bardžis je zakucao loptu u svoju mrežu u 11. minutu, poput Paragvajca Damjana Bobadile na utakmici prvog kola protiv SAD-a.

7. minut - Ofanziva Amerikanaca na startu meča! Odmah pokazuju Australijancima šta ih čeka

5. minut - Prvi ozbiljniji prodor Amerikanaca i pokušaj udarca na gol, ali je stamen ostao štoper Sokeroza Hari Sutar, jedan od heroja plasmana u nokaut fazu prethodnog prvenstva sveta

1.minut - Počela je utakmica!

20.23 - Amerikanci su odlično otvorili Mundijal i u prvom kolu savladali Paragvaj rezultatom 4:1, pa bi eventualnim novim trijumfom mogli da obezbede plasman u nokaut fazu takmičenja.

Sa druge strane, Australija je na startu grupe D bila bolja od Turske sa 2:0 i sada ima priliku da napravi veliki korak ka osmini finala

20.15 - Prilika da se ispiše istorija:

Amerikanci su na poslednjih šest utakmica na Svetskim prvenstvima upisali četiri pobede, jedan remi i jedan poraz, dok Australija pokušava da prvi put u svojoj istoriji veže dve pobede na jednom Mundijalu.

20.10 - Zanimljiv program nas očekuje:

20.06 - Udarac za Amerikance, Pulišić propušta meč!

20.00 - Dobro veče i dobrodošli na blog našeg portala posvećen meču Amerike i Australije na Mundijalu. Uz sport.alo pratite uživo dešavanja iz Sijetla.