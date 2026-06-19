Fudbaleri Sjedinjenih Američkih Država ostvarili su drugu pobedu na Svetskom prvenstvu. Domaćin je u drugom kolu pobedio Australiju sa 2:0 i tako obezbedio plasman u šesnaestinu finala.

Samu završnicu meča je obeležila bizarna situacija koju do sada niste videli. Glavni sudija Feliks Cvajer se požalio na grčeve, zbog čega je pao na zemlju. Govorio je kako ne može da nastavi meč, a onda je dobio čarobni napitak.

Ukazivali su pomoć glavnom arbitru, popio je i taj napitak, a onda je ustao i samo nastavio da sudi meč do kraja.

Navijači su mu odmah aplaudirali nakon što je ustao i nastavio meč.