Fudbalska reprezentacija Hrvatske u drugom kolu grupe L na Svetskom prvenstvu igra protiv Paname.

"Vatreni" su na startu takmičenja izgubili od Engleske rezultatom 4:2, pa će u narednom meču pokušati da dođu do prvih bodova.

Pred ovu utakmicu je govorio Andrej Kramarić, koji se osvrnuo na pravilo o pauzama za osveženje tokom utakmica, koje je poslednjih godina izazvalo brojne polemike.

- To je sigurno dobra finansijska stvar za neke. Inače, apsolutno podržavam da u teškim vremenskim uslovima imamo odmor kako bismo se rashladili. U Filadelfiji možda bude 35 stepeni, ali ovako sa nižom temperaturom to nema smisla - rekao je Kramarić.

Iskusni napadač je potom govorio o podršci hrvatskih navijača.

- Videli smo paradu sa zastavom. Uvek je posebno biti Hrvat i pratiti ovakve utakmice. Na stadionu smo osetili atmosferu. Neki igrači su mislili da je finale Svetskog prvenstva.