Momak iz Banjaluke je na taj način odbranio WBC internacionalni srebrni pojas u super-lakoj kategoriji (do 63,503 kg) i zabeležio 14. profi pobedu, sedum prekidom.

Od početka meča je rastom viši Vukomanović imao kontrolu borbe i sa distance pogađao onižeg Kvajea, koji je nedozvoljenim saginjanjem i prljavim potezima opravdano dobio javnu opomenu u trećoj rundi, pošto nije uspeo da nađe bokserska rešenja kojim bi ugrozio branioca titule.

Kvaje, kojem je ovo prvi poraz u profi ringu, posle meča je javno zatražio revanš u Gani, dok je Vukomanović zahvalio navijačima na podršci, organizatorima, stručnom štabu, a posebno menadžeru Luki Popoviću, i treneru i ocu Dušku Zoriću, sjajnom stručnjaku i plemenitom čoveku, koji je preuzeo brigu o odrastanju 25-godišnjeg momka, kojeg su biološki roditelji ostavili u Domu za nezbrinutu decu kad je bio dvomesečna beba.

U sunaslovnoj borbi večeri, najtrofejnija srpska bokserka Sara Ćirković (4-0, 1 KO) je u svom četvrtom profi meču u karijeri zabeležila četvrtu pobedu, prvu prekidom. U meču super-bantam kategorije (do 55,338 kg) savladala je tehničkim nokautom u petoj rundi Leticiju Amanue Ankrah (6-1, 4 KO) iz Gane i nanela joj prvi poraz u profi ringu. Zapravo, stručni štab afričke bokserke odlučio je da preda borbu u pauzi između četvrte i pete runde.

Sara je taktički besprekorno boksovala i kontrolisla tok borbe, sjajnim kretanjem i pravovremeno upućenim udarcima. Pojačavala je Sara tempo iz runde u rundu, što je Leticiju Amanue sve više umaralo, koja nije imala adekvatna rešenja u ringu da se suprotstavi sjajnoj Sari Ćirković.

Popularni MMA borac Vaso Bakočević u egzebicionom meču kruzer kategorije (do 90,716 kg) protiv Nikolasa Panića zabeležio je pobedu na poene posle četiri runde. Po prokazanom u ringu, bio je to više sparing nego ozbiljan okršaj. Ostaće upamćen po drugoj pobedi Bakočevića u profi boksu.

- Gledaćete me opet, malo u boksu, malo u bar naklu, malo u MMA - rekao je Bakočević.

Iz publike mu je po završetku meča, izazivački dobacio Kristijan Golubović, zvezda rijalitija i faca iz stare garde sa beogradskog asfalta: “Kada ćeš protiv mene da se boriš”!?

- Dogovićemo se, mnogo para vredi taj meč. Iako Kristijan ima 57 godina, neću mu popuštati u ringu - odgovorio je Bakočević i iskoristio priliku da zahvali organizatorima što su ga pozvali da bude jedan od aktera događaja u “Ložionici”.

Pionir srpskog MMA sporta Dušan Džakić, debitant u profi boksu, namerio se na bokserski potpuno nespremnog Miloša Radišića. Bio je to zapravo nazovi meč u super-srednjoj kategoriji (do 78,203 kg), koji je podveden pod egzebiciju i po saopštenju organizatora neće se upisivati u bokserski skor. Radišić je dva puta padao na početku prve runde od prvih udaraca Džakića, a posle drugog pada nije nastavio meč.

Posle meča Džakić je zapravo sve objasnio izjavom da je došao da uveliča Balkan Boxing 8 događaj, ali da on nije bokser, i da to nikad neće ni biti. Ipak je on karijeru i to zavidnu, napravio u MMA.

Meč između Marka Marića Srbina rođenog u Švajcarskoj i Nejca Petriča, sjajnog boksera iz Slovenije, opravdao je očekivanja ljubitelja boksa u “Ložionici”. U paklenom obračunu super-velter kategorije (do 69,853 kg) od starta je dominirao Petrič. Bio je to meč dvojice boraca iz dva potpuno različita nivoa bokserskog znanja. Mariću sve počasti za hrabrost i izdržljivost, ali, u ovom momentu bio je miljama daleko od pobede koju je tako strasno želeo protiv izvanrednog Petriča.

U četvrtoj rundi je dva puta Marić bio u teškom nokdaunu, ali je oba puta ustajao i nastavljao borbu. Priželjkivani preokret nije se dogodio, “nije pala cigla s neba i pogodila u glavu Petriča”, kako je šeretski izjavio aktivni srpski profi borac Veljko Ražnatović, sjajni stručni konsultant direktnog TV prenosa na Arena Fight. Brutalan nokaut dogodio se u poslednjoj, šestoj rundi, posle serije snažnih udaraca Petriča.

Banjalučanin Leo Cvitanović je otvorio reviju mečom u srednjoj kategoriji (do 72,574 kg) protiv Meraba Turkadzea iz Gruzije. Bio je to dinamičan meč, gde je inicijativu imao Cvitanović u svakoj rundi. Gruzin je uspevao na mahove da uzvrati u kratkim serijama, dok je imao snage. Turkadze nažalost, nije došao fizički potpuno spreman, pa je u pauzi između treće i četvrte runde predao meč, istrošen tempom koji mu je nametnuo rival.

Darko Stevanović je u meču poluteške kategorije (do 79,374 kg) stigao do sedme pobede u profi ringu pobeom tehničkim nokautom nad bokserski veštim, ali fizički nedovoljno spremnim Georgijem Umekašvilijem iz Gruzije. Trenutak odluke je bio na početku treće runde, posle dobro upućenog levog aperkata Stevanovića u telo Gruzina, posle kojeg se rival našao na podu i nije uspeo da se oporavi i nastavi meč.

Benjamin Poturak, momak iz Sarajeva za svega nekih pedesetak sekundi borbe u kruzer kategoriji (do 90,716 kg) u prvoj rundi, posle dva nokdauna, savladao tehničkim nokautom Kristijana Farkaša iz Slovačke, momka potpuno nespremnog za događaj ovakvog nivoa.