Fudbaleri Crvene zvezde u narednim danima biće jači za novog igrača. Na "Marakanu" gotovo izvesno dolazi Izraelac Abu Fani iz mađarskog Ferencvaroša.

Momak sa kojim je Dejan Stanković uspešno sarađivao u Budimpešti obući će crveno-beli dres u poslu vrednom 1.500.000 evra.

Kako piše izraelski portal "Sport" poznata je i plata iskusnog veziste koji će potpisati višegodišnji ugovor po kom će godišnje zarađivati 750.000 evra.

Za tri godine u Ferencvarošu postigao je 14 golova i namestio 36.