Kada je fizički spreman, Vlahović rešava utakmice.

Sa dva gola iz derbija uspeo je da dođe do 10 pogodaka u sezoni, čime je nastavio niz godina u kojima redovno završava sa dvocifrenim učinkom. Poslednji put ispod te granice bio je još u Fjorentini, u kampanji 2019/2020, dok je bio tinejdžer.

Ipak, tih 10 golova – sedam u Seriji A i tri u Ligi šampiona – nisu bili dovoljni da Juventus ostvari bilo koji od ciljeva postavljenih pred početak sezone. I zato se ne zna da li će srpski reprezentativac u julu ponovo biti u Kontinasi.

U narednim danima otvara se tržište, a sa njim i pregovori oko produžetka Dušanovog ugovora koji ističe 30. juna. Situacija je takva da su ključni pregovarači Vlahovićev otac Miloš i uprava Juventusa.

Vlahović ulazi u razgovore iz ugovora vrednog 12 miliona evra neto i ne želi da pristane na manje od osam, dok Juventus ne želi da pređe granicu plate koju ima Jildiz, a to je sedam miliona, uz dodatne komplikacije u vidu bonusa i provizija za potpis.

Varijabilni deo zarade mogao bi da približi strane, ali izvršni direktor Damijen Komoli – koji je na izlaznim vratima – nije spreman na dodatne ustupke. Ipak, sve će zavisiti od toga da li će Francuz u narednim danima biti bivši usled fijaska Juvea u trci za plasman u Ligu šampiona, ali i da li će se pojaviti evropski gigant spreman da Srbinu ponudi bolje uslove…