Posle priče Dana Lazovića, oglasio se i sam Mijatović.

- Iako sam rekao da se neću oglašavati do Skupštine kluba, količina neistina i pokušaja obmanjivanja javnosti naterala me je da prokomentarišem takozvani intervju Danka Lazovića. Pročitao sam takozvani intervju i bio bih iskreno zabrinut da ovakve stvari dolaze od čoveka sa autoritetom, integritetom, kapacitetom i kredibilitetom. Nažalost, dolaze od Danka Lazovića, čoveka čiju su narav, neljudskost i neispravnost imali prilike da upoznaju mnogi koji su sa njim sarađivali. Jednostavno rečeno Danko Lazović je jako loš čovek - počeo je priču Mijatović za "Kurir".

Legendarni as saopštio je jednu stvar lično Lazoviću.

- Moja odluka da upravo njega predložim na mesto generalnog direktora FK Partizan danas deluje kao jedna od najvećih grešaka koje sam napravio u poslovnom životu, što sam i njemu lično saopštio. Možda upravo u tome treba tražiti motive za količinu neistina, manipulacija, konstrukcija i oportunizma iznetih u tom intervjuu.

Potpredsednik Partizana na kraju je objasnio zbog čega želi da se stave navodnici kod "intervjua Danka Lazovića".

- A što se samog "intervjua" tiče, namerno tu reč stavljam pod znake navoda, jer svako ko iole poznaje Danka Lazovića vrlo dobro zna koliki su njegovi stvarni dometi - i vokabularom i mentalnim sklopom. Na kraju, želeo bih da poželim puno sreće u daljem životu i radu i Danku Lazoviću i njegovoj mentorki, svi u fudbalskom klubu, a i van njega znaju o kome je reč, ali što dalje od FK Partizan - zaključio je Predrag Mijatović.