Košarkaši Olimpijakosa pobedili su Real Madrid u finalnom meču Evrolige rezultatom 92:85!

Nezaboravnu utakmicu su odigrali grčki i španski velikan u reprizi finala iz Kaunasa 2023. godine.

Ovo je četvrta titula za Olimpijakos u Evroligi, dve je osvojio legendarni Duda Ivković, a dve Jorgos Barcokas.

Grčki klub je osvojio četvrtu titulu, prvu posle 13 godina.

Evan Furnije ubacio je 20 poena, Alek Piters 16, Saša Vezenkov 12, a Nikola Milutinov imao je po osam poena i skokova.Kod Reala Trej Lajls postigao je 24, a Mario Hezonja 19 poena.

Vodio je Real Madrid posle prve četvrtine 19:26, ali vrlo brzo je stigao odgovor Olimpijakosa u nastavku.

Tada je grčki sastav koristio neke nešto agresivnije defanzivne postavke Reala i uspevao da igra fluidnije, te da koristi prednost u skoku. Špancima je ponestalo aduta u napadu, šut je stao i za nijansu su se pogubili redovi. A to je za tim poput Olimpijakosovog dovoljno da dođe do preokreta i da povede. Evan Furnije se razigrao ubacivši 11 poena u drugoj deonici.

Fenomenalna bitka, dostojna finala Evrolige. Još jedno u nizu koje nam donosi egal i odličnu košarku.

Olimpijakos se ponovo unervozio i Real je vodio pred kraj trećeg kvartala ’’+6’’ (59:65).

Evan Furnije, pa Kori Džozef odlično otvaraju poslednju deonicu za Olimpijakos, ali Teo Maledon uzvraća na drugoj strani. Upravo je taj šut za tri bio veliki indikator Realove sjajne predstave.

U samom finišu, mogao je Real i u potpunosti da se vrati, ali nije pogodio trojku Feliz i tako je Olimpijakos posle 13 godina osvojio četvrtu titulu Evrolige!