Košarkaši Olimpijakosa pobedili su Real Madrid u finalnom meču Evrolige rezultatom 92:85!
Nezaboravnu utakmicu su odigrali grčki i španski velikan u reprizi finala iz Kaunasa 2023. godine.
Ovo je četvrta titula za Olimpijakos u Evroligi, dve je osvojio legendarni Duda Ivković, a dve Jorgos Barcokas.
Vodio je Real Madrid posle prve četvrtine 19:26, ali vrlo brzo je stigao odgovor Olimpijakosa u nastavku.
Tada je grčki sastav koristio neke nešto agresivnije defanzivne postavke Reala i uspevao da igra fluidnije, te da koristi prednost u skoku. Špancima je ponestalo aduta u napadu, šut je stao i za nijansu su se pogubili redovi. A to je za tim poput Olimpijakosovog dovoljno da dođe do preokreta i da povede. Evan Furnije se razigrao ubacivši 11 poena u drugoj deonici.
Fenomenalna bitka, dostojna finala Evrolige. Još jedno u nizu koje nam donosi egal i odličnu košarku.
Olimpijakos se ponovo unervozio i Real je vodio pred kraj trećeg kvartala ’’+6’’ (59:65).
Evan Furnije, pa Kori Džozef odlično otvaraju poslednju deonicu za Olimpijakos, ali Teo Maledon uzvraća na drugoj strani. Upravo je taj šut za tri bio veliki indikator Realove sjajne predstave.
U samom finišu, mogao je Real i u potpunosti da se vrati, ali nije pogodio trojku Feliz i tako je Olimpijakos posle 13 godina osvojio četvrtu titulu Evrolige!
Meč iz dvorane "OAKA" ste mogli da pratite uživo putem našeg portala:
Olimpijakos - Real Madrid (92:85)
Dvorana: "OAKA"
Sudije: Sreten Radović, Robert Lotermozer, Oleg Latiševs
Olimpijakos: Vokap, Vord, Vezenkov, Papanikolau, Dorsi, Piters, Milutinov, Džozef, Hol, Mekisik, Džons, Furnije.
Real Madrid: Lajls, Kramer, Abalde, Kampaco, Okeke, Proćida, Hezonja, Maledon, Almansa, Dek, Ljulj, Feliz.
Četvrta četvrtina:
40. minut - Lajls je na liniji penala, malo je vremena do kraja, pogodio je oba puta, a onda izgubljena lopta za Olimpijakos, Kampaco je fauliran za tri! Izvukli su se Grci, idu na, možda i ključnu prednost (90:85)
39. minut - Pogađa Vezenkov oba slobodna bacanja! Olimpijakos je na korak od evropske titule! (86:80)
38. minut - Gabrijel Dek pogađa, pa se tako Real i dalje ne predaje, neverovatni Hezonja za tri! (80:80)
37. minut - Ide Furnije do kraja! Kaznio je lošu odbranu Reala (76:73)
36. minut - Vezenkov nije oklevao i pogodio za tri! Feliz pogađa uz faul! (74:73)
35. minut - Sjajni Mario Hezonja ide do kraja i pogađa! (70:71)
34. minut - Jedno je omašio, ali drugo bacanje pogodio Maledon (68:69)
33. minut - Ali, uzvraća i Real trojkom preko Maledona! (67:68)
32. minut - Nova trojka Olimpijakosa za totalni preokret (67:65)
31. minut - Važna trojka Furnijea! (64:65)
Treća četvrtina:
30. minut - Hezonja je ponovo na liniji penala, ovoga puta je pogodio oba penala (59:63)
29. minut - Na liniji penala je Mario Hezonja, polovičan je (59:61)
28. minut - Vokap ne dozvoljava da se Madriđani odlepe, samo je -2 (58:60)
27. minut - Nastavlja se serija Reala, ljut je Barcokas, mora brzo da reaguje! (54:60)
26. minut - Feliz za +4 gostiju! (54:58)
25. minut - Trojka Hezonje! Prilazi Real na -3 (54:53)
24. minut - Kampaco je na liniji penala, precizan je (52:50)
23. minut - Hezonja pogađa dvojku, pa onda trojka Abaldea za potpuno izjednačenje u finalu! (49:49)
21. minut - Mekksik otvara poenima drugo poluvreme (49:44)
Druga četvrtina:
20. minut - Nerešeno je, potpuna ludnica u Atini! Ali, sa blagom prednošću Olimpijakos ide na odmor! (46:44)
19. minut - Zapalio se Furnije, igra sjajno u ovim trenucima, međutim Trej Lajls (44:42)
18. minut - Alek Piters je nastavio seriju Olimpijakosa, pa je sada nerešeno, a onda ponovo Furnije za totalni preokret! (38:36)
17. minut - Furnije je precizan sa linije penala, prilazi Olimpijakos na samo -2 (34:36)
15. minut - Šesti poen Feliza, njegova treća dvojka, ima 3/3 (28:33)
14. minut - Poeni za Tajsona Varda (28:31)
13. minut - Kori Džozef pogađa dvojku, potom novi poeni za grčki tim, prilazi Olimpijakos na samo -4, pa tako mora da reaguje Skariolo (25:29)
11.minut - Abalde drugi kvartal otvara poenima za Madriđane i to trojkom (19:29)
Prva četvrtina:
10. minut - Hol ubacuje neko tu loptu u koš Reala, u poslednjoj sekundi prve deonice je promašio Feliz (19:26)
9. minut - Feliz je zaslužan za nove poene Reala (17:26)
8.minut - Trojka Reala preko Hezonje, a na drugoj strani pogađa Vard (17:22)
7. minut - Odbio je malo nalet Olimpijakosa Real i ponovo se "odlepio" na +7 (13:20)
6. minut - Konsolidovao je redove Olimpijakos, prilaze samo na -3 (12:15)
5. minut - Fauliran je Saša Vezenkov! Imaće i dodatno slobodno bacanje koje je realizovao (6:15)
4. minut - Nova trojka Treja Lajlsa! Loš početak Olimpijakosa u finalu (3:12)
3.minut - Nastavlja se serija Reala, Madriđani vode, Lajls je pogodio trojku! (1:9)
2.minut - Bolji početak Reala (0:4)
1.minut - Počeo je spektakl u dvorani "OAKA"
19.00 - Dobar dan i dobrodošli na blog našeg portala posvećen meču finala Evrolige između Olimpijakosa i Real Madrida. Uz sport.alo pratite uživo dešavanja iz Atine.
Komentari (0)