Neverovatna priča, možda i jedna od najlepših ispisana je u Portugalu gde je mali Torense, član druge lige, uspeo da pobedi Sporting sa 2:1 posle produžetaka i osvoji Kup, ali i da se plasira direktno u grupnu fazu Lige Evrope.

Klub iz predgrađa Lisabona, Tores Vedrasa, koji igra na stadionu kapaciteta od svega 2431 sedišta i koji od 1957. godine nije igrao najjaču ligu Portugala došao je do istorijskog trijumfa i prvog značajnog pehara u vitrninama kluba. Do sada su imali trofeje Druge i Treće lige, ali ovaj će se pamtiti zauvek.

Zohi je u četvrtom minutu doneo prednost Torenseu, ali je Luis Suarez u 54. pogodio za 1:1 i očekivalo se da Sporting lagano privede posao kraju. Ipak, rezultat se nije menjao do 90. minuta i ušlo se u produžetke. Ni 33 šuteva nisu pomogla Sportingu, jednostavno je ovo bilo veče Torensea.

Čovek koji živi najbolje dane svoje karijere, koji je pre nekoliko dana saznao da će igrati na Svetskom prvenstvu jer je na spisku Zelenortskih ostrva. U pitanju je 38-godišnji štoper Stopira. Legenda mađarskog Videotona pogodio je u u 113. minutu iz penala i doneo trofej klubu.

Imaće priliku Torense i da se raduje novom istorijskom poduhvatu jer za njih sezona nije gotova. Oni će u četvrtak igrati revanš meč protiv Kasa Pije u plej-ofu za ulazak u najjači rang.