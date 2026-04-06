Viktor Đekereš treći meč zaredom računajući i minuli baraž reprezentacija - odveo Švedsku na Mundijal - trese mrežu. Deset golova je dao od početka februara. Šta to tako motiviše raspucanog „tobdžiju“? Ljubav, izgleda...

„Žurnal Madeira“, naime, piše da se bivši napadač Sportinga pomirio s Ines Agijar, vršnjakinjom s kojom je bio u vezi dok je razbijao u dresu „lavova“ u kojem je terorisao golmane (97 golova na 102 meča tokom dve sezone).

Lepotica iz Lisabona je nedavno boravila u Engleskoj i, gde čuda, bila baš na utakmici Arsenala. Beše to u Mensfildu, gde je lider Premijer lige pobedio trećeligaša u FA Kupu.

Portugalska manekenka, koja je postala i glumica, nije potvrdila povratak u zagrljaj 27-godišnjeg sina mađarskih emigranata rođenog u Stokholmu, ali je njena objava s Ostrva bila dovoljna...

„Negde u veoma skorijoj prošlosti“, napisala je Ines na Instagramu uz fotografije iz Engleske i video koji je otkrio da je na stadionu Mensfilda, a što je lajkovao napadač „tobdžija“ koji je pre Ines bio u vezi sa švedskom fudbalerkom Amandom Nilden.

Đekereš je, podsećamo, minulog leta ostavio Agijar jer je pošto-poto želeo da dođe u Arsenal (transfer 67 miliona evra) paleći za sobom sve mostove s Portugalom, kako se pričalo, ali evo dokaza da posle burnog raskida može ponovno da se rasplamsa plamen ljubavi...

U međuvremenu, Arsenal je izgubio još jednu šansu da osvoji trofej 2025/26. Najpre ih je Siti pobedio 2:0 u finalu Liga kupa Engleske, a sad ih je Sautempton šokirao u četvrtfinalu FA Kupa. Nije vredeo pogodak Đekereša na stadionu „svetaca“...