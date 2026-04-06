Povredu kolena na treningu je doživo srpski košarkaš Vasilije Micić. On je otputovao u Minhen na preglede, prenose izraelski mediji.

Njegov nastup naredne nedelje u najelitnijem takmičenju je neizvestan. Očekuje se povratak u Sofiju, posle čega će biti jasnija slika o tome da li će moći da bude na raspolaganju Dimitrisu Itudisu.

Hapoel se bori za plej-of Evrolige i svaki igrač mu je bitan. Tim iz Tel Aviva najpre u utorak od 18 časova dočekuje Fenerbahče u glavnom gradu Bugarske, a potom u četvrtak na istom mestu od 18.30 igra protiv Olimpijakosa.