Srpski košarkaš se letos nakon dve godine u NBA ligi vratio u Evropu i potpisao astronomski ugovor sa Hapoelom iz Tel Aviva, kojim je postao najplaćeniji igrač u Evroligi.

Očekivali su Izraelci da iskusni plejmejker ponovi izdanja iz Efesa, kada je pružao najbolje partije u karijeri, ali se to nije desilo. Micić tek na momente podseti zbog čega je bio MVP Evrolige, ali je celokupan učinak razočaravajuć. Vasa je u regularnom delu sezone prosečno beležio 11,4 poena, 2,6 skokova i 4,2 asistencije, uz 41% pogođenih šuteva iz igre i 2,7 izgubljenih lopti po meču.

Hapoel je izgubio prve dve utakmice plej-ofa od Reala u Madridu i na korak je od eliminacije, a na najvećem udaru je upravo Micić. On je u drugom meču početkom četvrtog kvartala zaradio tehničku i petu isključujuću ličnu grešku zbog prepirke sa sudijama.

- Užasno drugo poluvreme Hapoela, jednostavno su se raspali. Micić je bio loš, neodgovoran – padao je po podu, gubio lopte. Bio je na tako visokom nivou, a sada je doživeo težak pad. Njegova nervoza je jedina pozitivna stvar. Nije glup, zna da ne igra dobro - kritikovao je Vasu Gur Šelef, dvostruki prvak Evrope sa Makabijem, u razgovoru za tamošnji Sport5.

Treća utakmica između Hapoela i Reala je na programu u utorak od 18 časova u Botevgradu. Zanimljivo, tim Dimitrisa Itudisa je izgubio sve četiri međusobne utakmice od Madriđana ove sezone. Pokušaće prošlogodišnji osvajač Evrokupa da prekine taj niz, a za tako nešto mu je potrebno Micićevo vrhunsko izdanje.

Istog dana je na programu i meč između Monaka i Olimpijakosa sa početkom u 19:45, a u toj seriji Grci vode 2:0. U sredu su na programu preostale dve utakmice, a sastaju se Žalgiris i Fenerbahče (19h), odnosno Panatinaikos i Valensija (20:15h). Fener i PAO posle prve dve utakmice vode 2:0 u seriji.