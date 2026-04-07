Najefikasniji u ekipi Hapoela bio je Danijel Oturu sa 23 poena, dok je Elajdža Brajant postigao 21.



Srpski košarkaš Vasilije Micić zabeležio je 19 poena, četiri asistencije i jedan skok, uz šut iz igre 5/14.

U redovima Fenerbahčea istakao se Vejd Boldvin sa 22 poena. Tarik Biberović i Donta Hol ubacili su po 11 poena.

Fenerbahče se nalazi na drugom mestu na tabeli Evrolige sa 23 pobede i 13 poraza, dok je Hapoel na četvrtoj poziciji sa učinkom 22-13.





U sledećem kolu, Fenerbahče će dočekati Real Madrid, a Hapoel će ugostiti Olimpijakos.