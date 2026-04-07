Fudbaleri Crvene zvezde igraju meč fudbalske Superlige Srbije u četvrtak od 19.00 protiv subotičkog Spartaka.

Zvezda je rešila da još jednom obraduje najmlađe navijače pred taj susret.

Tim povodom Zvezda je objavila na svom sajtu sledeće:

-Crvena zvezda obaveštava sve mališane da će u četvrtak, 9. aprila od 17 časova i 30 minuta uoči utakmice protiv subotičkog Spartaka u promenoaru na zapadnoj strani stadiona “Rajko Mitić”, kod Red Star šopa biti organizovana specijalna fan zona za najmlađe navijače.

‍Zvezdaši će do početka utakmice moći da uživaju u druženju sa animatorima, a posebni gosti u fan zoni biće i prvotimci našeg kluba koji će se pridružiti najmlađima. Takođe , biće organizovane razne igre u sportskom duhu, kao i iscrtavanje lica za najmlađe navijače našeg kluba uz dobro poznatu zvezdašku muziku.

Crvena zvezda i u 2026. godini nastavlja sa sjajnom akcijom, putem koje još jednom pokazuje brigu o najmlađim navijačima, kao i da je Marakana pravo mesto za porodično okupljanje.

Mališani , vidimo se u četvrtak da zajedno uživamo u fan zoni i Zvezdinoj utakmici! - stoji u objavi crveno-belih.