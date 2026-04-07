Kako piše Sport klub, iskusni centarfor kako stoje stvari i naredne sezone nosiće dres crveno-belih, gde je stigao prošlog leta iz Intera.

Austrijski fudbaler srpskih korena ima ugovor do kraja naredne sezone i ima želju da sa crveno-belima zaigra u Ligi šampiona.

Aktuelne sezone Crvena zvezda nije uspela da se domogne najkvalitetnijeg takmičenja u Evropi, pa su morali da se zadovolje Ligom Evrope.

Arnautović je ove sezone postigao sedam golova i upisao devet asistencija u drsu crveno-belih.