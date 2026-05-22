Austrijski fudbaler David Alaba napustiće Real na kraju sezone, saopštio je danas klub iz Madrida.

Kako se navodi, Real i Alaba su se dogovorili da završe saradnju.

Alaba (33) je od 2021. godine odigrao 131 utakmicu za Real Madrid, a osvojio je dve Lige šampiona i dve titule prvaka Španije.

- Davida Alabu vole svi navijači Real Madrida zbog njegove posvećenosti, njegovog rada i na našem putu do trofeja i istorije. Real Madrid će uvek biti njegov dom - rekao je predsednik Reala Florentino Perez.

Austrijski fudbaler je tokom karijere igrao još i za Hofenhajm i Bajern Minhen.

Alaba je u dresu reprezentaciju Austrije upisao 112 utakmica i postigao 15 golova.

Real će u subotu dočekati Atletik Bilbao u poslednjem kolu španskog prvenstva.