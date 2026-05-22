Austrijski fudbaler David Alaba napustiće Real na kraju sezone, saopštio je danas klub iz Madrida.
Kako se navodi, Real i Alaba su se dogovorili da završe saradnju.
Alaba (33) je od 2021. godine odigrao 131 utakmicu za Real Madrid, a osvojio je dve Lige šampiona i dve titule prvaka Španije.
- Davida Alabu vole svi navijači Real Madrida zbog njegove posvećenosti, njegovog rada i na našem putu do trofeja i istorije. Real Madrid će uvek biti njegov dom - rekao je predsednik Reala Florentino Perez.
Austrijski fudbaler je tokom karijere igrao još i za Hofenhajm i Bajern Minhen.
Alaba je u dresu reprezentaciju Austrije upisao 112 utakmica i postigao 15 golova.
Real će u subotu dočekati Atletik Bilbao u poslednjem kolu španskog prvenstva.
