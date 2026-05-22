Od kako je Crvena Zvezda i matematički osigurala titulu pobedom nad Partizanom (3:0), primetan je pad u formi. Videlo se to već protiv Jedinstva na Ubu, a onda i u porazu od Novog Pazara, pa teško izvojevanog slavlja u Kupu protiv Vojvodine posle penala, a i remijem u Surdulici. Sada je sve dobilo potvrdu jako "tankim" izdanjem na šampionskom slavlju.

OFK Beograd je došao na "Marakanu" da pokaže zube i odneo, sasvim zasluženo, sva tri boda. Vinovnik slavlja "romantičara" bio je Donimani Jakuba Silue koji je prvo asistirao za pogodak Hoaru, a onda se i sam nagradio.

Igrao se 31. minut kada je momak iz Obale Slonovače oteo loptu nespretnom Stefanu Gudelju i nesebično je poslužio nekadašnjeg špicu Jedistva sa Uba, a ovaj doneo prednost timu sa Karaburme.

Zvezdini napadi nisu bili preterano opasni, Aleksadnar Katai je pogodio stativu, a ostali pokušaji nisu bili preterana pretnja po Nedeljka Stojišića.

Nakon što je počelo drugo poluvreme usledio je prekid od 10 minuta zbog bakljade, a čim se dim razišao na scenu je ponovo stupio Silue koji je solo akciju krunisao pogotkom i najavio trijumf svog tima.

Konačan rezultat postavio je Bruno Duarte čiji pogodak je bio 100. za Zvezdu ove sezone u Superligi, ali je jasno da će ovaj meč u mnogome biti od pomoći Dejanu Stankoviću za dublju analizu pred letnju pauzu, a onda i početak priprema za novu sezonu i kvalifikacije za Ligu šampiona.

CRVENA ZVEZDA - OFK BEOGRAD 1:2 (0:1)

Crvena zvezda: Glazer - Stanković, Rodrigao, Gudelj, Tiknizjan - Šarić, Krunić, Kostov, Lučić - Duarte, Katai.

OFK Beograd: Stojišić, Despotovski, Pavlović, Fal, Vouter, Cvetković, Momčilović, Dembele, Silue, Vukičević, Hord.

KRAJ!

90+3. minut - Umalo da Cvetković postigne treći gol za OFK Beograd. Njegov udarac brani Glazer.

90+2. minut - GOOOL! Bruno Duarte smanjuje zaostatak.

90. minut - Još 10 minuta nadoknade.

90. minut - Kakva šansa za Zarića i kakva odbrana Stojišića! Ostao je sam mladi fudbaler Zvezde, ali mu zicer brani golman OFK Beograda.

59. minut - GOOOOL! Silue! Kakav gol ofanzivca OFK Beograda za 0:2!

58. minut - Meč je nastavljen posle 10 minuta pauze.

48. minut - Novi prekid zbog bakljade na čitavom stadionu.

46. minut - Počelo je drugo poluvreme!

POLUVREME!

45. minut - Još dva minuta nadoknade.

43. minut - Prilika na drugoj strani za Šarića. Njegov udarac završava iznad prečke.

42. minut - Silue preti, ali ništa od novog gola.

31. minut - GOOOL! Vodi OFK Beograd! Pogrešio je Gudelj, Silue mu je uzeo loptu, proigrao Horda kome nije bilo teško da pogodi!

05. minut - Meč se nastavlja.

03. minut - Novi prekid, sada zbog bakljade.

01. minut - Odmah šansa za Aleksandra Kataija koji pogađa stativu!

20.48 - Utakmica je počela!

20.15 - Podigli su trofej crveno-beli i tako proslavili svoju 37. titulu u istoriji kluba.

19.40 - Početak utakmice je pomeren za 20.30 zbog ceremonije dodele pehara koja će biti u 20.00.

19.01 - Dobro veče i dobrodošli na blog našeg portala posvećen meču Crvene zvezde i OFK Beograda u okviru poslednjeg kola Superlige Srbije. Uz sport.alo pratite uživo dešavanja sa "Marakane".