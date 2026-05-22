Otkaz? Moguće je, ali...

Dan posle eliminacije u polufinalu Jadranske lige od Partizana, izgleda da je došlo vreme za velike odluke na Malom Kalemegdanu.

Prema nezvaničnim informacijama Mozzart Sporta, Saša Obradović će se u petak uveče sastati sa upravom Crvene zvezde, a glavna tema biće njegova budućnost u klubu.

Navijači su tokom drugog meča polufinala jasno stavili do znanja šta misle o ljudima u klubu i u timu, pa su tako redom tražili odlazak kompletne uprave i trenera Saše Obradovića.

Predsednik Željko Drčelić je na te povike napustio svoju poziciju kraj klupe i više se nije vraćao do kraja utakmice, odnosno poraza. Obradović je na konferenciji za novinare izgovorio dve rečenice, pre nego što je otišao, ne dozvolivši novinarima da postave ijedno pitanje.

Ostaje da se vidi kakva budućnost čeka Obradovića, možda i pojedine ljude iz vrha kluba. Nekadašnji reprezentativac Jugoslavije se na klupu Crvene zvezde vratio u oktobru prošle godine, pošto je Janis Sferopulos dobio otkaz posle deset dana sezone. Osvojio je Kup Radivoja Koraća sa klubom i to mu je prvi trenerski pehar u ulozi šefa stručnog štaba crveno-belih. Posle toga je usledio veliki pad forme, zbog čega je Crvena zvezda jedva izborila plej-in, iako je dugo figurirala za plej-of mesto. Na sve to došao je poraz u dva meča sa Partizanom.