A Karlik Džons, plejmejker crno-belih, objavio je jedan instagram stori posle četvrte uzastopne pobede nad “večitim rivalom”.

Naime, posle trijumfa 89:78 pred Zvezdinim navijačima u dvorani “Aleksandar Nikolić”, plejmejker iz Ohaja objavio je samo jednu poruku na društvenim mrežama.

Objavio je sliku iz video poziva na svojim prijateljem vidi se slika metle.

U američkom sportskom slengu, izrazi “počistiti rivala” odnosi se na pobedu u seriji u kojoj rival ne dođe ni do jedne pobede.

Podsećanja radi, Partizan je u četvrtak u “Pioniru” došao do skora 2-0 i plasirao se u finale ABA lige. Doduše, u američkim sportskim ligama plej-of serije se igraju na četiri pobede.

Karlik je bio odličan u ovoj seriji i bio je pravi lide na terenu. Jedno je sigurno, ova objava će zaboleti navijače Zvezde.