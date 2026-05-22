Probleme sa povredama trenutno imaju Rastko Simić, Jovan Nikolić, Dimitri Gorbenko, Artur Nagapetijan i Marko Pižurica, zbog čega stručni štab reprezentacije Srbije nije bio u mogućnosti da računa na kompletan tim za predstojeći duel.



Odluka o odlaganju doneta je zajednički, uz saglasnost organizatora i predstavnika obe reprezentacije, a u prvom planu bilo je zdravlje sportista i očuvanje kvaliteta samog događaja.

Prijateljski susreti Srbije i Rusije u prethodnom periodu privukli su veliku pažnju ljubitelja boksa, a posebno se izdvaja duel održan u februaru ove godine u Sočiju, koji je ocenjen kao uspešan i sa sportskog i organizacionog aspekta. Upravo zbog pozitivnih utisaka i želje za nastavkom saradnje dve reprezentacije planiraju novi spektakl u Loznici čim se za to steknu uslovi.

Ovakvi mečevi imaju značajnu ulogu u pripremi boksera za velika međunarodna takmičenja, proveri forme i afirmaciji mladih talenata, ali i u jačanju sportskih veza između dve zemlje.

Publika u Loznici će, prema najavama organizatora, u novom terminu imati priliku da uživa u vrhunskom boksu i nastupima najboljih mladih asova Srbije i Rusije, dok će javnost o novom datumu održavanja meča biti blagovremeno obaveštena.