Tenzija je mogla da se seče nožem, a teške reči i prozivke pljuštale su sa obe strane.

-Slomiću ga, proći ću kroz njega. I ti to znaš, ti to znaš, on to zna. Svi ovde to znaju - rekao je Srbin.

Nastavio je u istom ritmu.

-Sada istina dolazi po tebe i ti to znaš.

Mori Kormak je imao odgovor.

-Ja sam istina. Osvojio sam turnir nakon teške nesreće u kojoj sam zamalo umro, i svejedno sam uspeo da pobedim.

Voditelj programa je pokušao da opipa puls i upitao našeg borca koje su to najveće mane aktuelnog šampiona. Miloš je ponudio odgovor koji će se sigurno vrteti kao najava za ovaj meč.

-Njegova slaba tačka? To što je on – on.

Kada je Miloš optužio šampiona da je u zabludi, Kromah je odmah "skočio" u svoju odbranu tvrdeći da to nije istina, ali naš teškaš nije odstupao ni za milimetar.

Tenzija je eksplodirala kada se srpski borac osvrnuo na turnir iz prošlosti, dobacivši Kromahu da je šampionov najgori dan u karijeri bio loš dan i za njega samog.

Opasno se zakuvalo, a Cvjetićanin nije ostao dužan...