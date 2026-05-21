Otkrio ga je sportski direktor Ferencvaroša – Tamaš Hajnal. Nekada sjajni vezista je samo potvrdio ono što su Izraelci prvi plasirali da Crvena zvezda želi vezistu Mohameda Abu Fanija. Tamaš Hajnal je pregovore otkrio gostujući na televiziji „M1“.

Crvena zvezda će za Mohameda Abu Fanija morati da plati obeštećenje. Iskusni vezista ima još godinu dana ugovora sa Ferencvarošem. Izraelci pišu da će Crvena zvezda morati da plati između 500.000 evra i 1.000.000 evra i da samom igraču nudi platu od 750.000 evra, što je za 200.000 evropskih novčanica više nego što zarađuje u Budimpešti.

On je dodao da će Zvezda moći da uzme ovog igrača samo ako svi budu zadovljni novcem koji bude ponuđen.

Abu Fani je u sezoni za nama odigrao 25 utakmica, u kojima je dao četiri i asistirao za 10 golova.

Njegov dolazak pojačao bi konkurenciju u veznom redu Crvene zvezde. Za pozicije koje trenutno popunjavaju Rade Krunić, Timi Maks Elšnik, Vasilije Kostov, Tomaš Handel i Mahmudu Badžo.