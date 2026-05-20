Crvena zvezda je započela pripreme za letnji prelazni rok, a već se pojavljuju imena koja bi od naredne sezone mogla da obuku crveno-beli dres.

Kao jedno od najzanimljivijih imena koja su se pojavila tu je i Vasilije Novičić, talentovani fudbaler koji je kao maloletan sa kapitenskom trakom predvodio IMT.

Vezni fudbaler tima sa Novog Beograda koji je veći deo sezone kao domaćin odigrao u Loznici svestan je da postoji interesovanje crveno-belih za njega. Fokusiran je na fudbal, ali otkriva da su njegovi menadžeri u kontaktu sa aktuelnim šampionom Srbije.

- Možda je debi protiv Zvezde sudbina, verovatno. Koliko ja znam određeni razgovori mojih menadžera sa ljudima iz Zvezde postoje. Ali videćemo, ne bih da prejudiciram. Imam ljude koji se bave mojom karijerom, koji sigurno znaju šta je najbolje za mene. Ipak sam ja klinac od 18 godina, tako da njima prepuštam to oko karijere - rekao je za "Glas Srpske" talentovani Vasilije Novičić.

Ukoliko Crvena zvezda tokom leta kupi Vasilija Novičića, to će sasvim sigurno biti najveći transfer između dva srpska kluba u istoriji.

- Lepo je videti to što se piše o meni, te cifre i to, ali i to gledam kao dodatni stimulans za dalji rad, napredak. Mada, iskreno, kad čujem tu cenu za mene, nerealno mi je i dalje. Ja koštam sedam miliona?! Do juče sam bio u Borči, igrao Kadetsku ligu Srbije... Ponavljam, stvarno je sjajno kada čujem da me prate ti veliki klubovi. San svakog deteta je da se dovodi u vezu s tim ekipama, a kamoli da zaigra za neki takav klub. Međutim, pokušavam da ostanem na zemlji i da radim što jače mogu i da ako Bog da jednog dana zaigram za nekog od tih velikana. Ponoviću i to, voleo bih da odem u Premijer ligu, mislim da bi mi odgovarala i Serija A, možda i Bundesliga, što da ne - zaključuje talentovani fudbaler IMT-a.

Momak iz Kosovke Mitrovice koji je tek pre nekoliko nedelja proslavio 18. rođendan već ima 57 nastupa u seniorskoj konkurenciji, uz devet golova i šest asistencija za "traktoriste".