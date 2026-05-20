Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković potvrdio je da je njegov novi trener Viktor Troicki.

Troicki će verovatno biti Novakov trener tokom Rolan Garosa i Vimbldona, a o nastavku saradnje verovatno će se više znati posle pomenuta dva grend slem turnira.

- Dobro došao moj prijatelju, saigraču, a sada i treneru - napisao je kratko uz zajedničku fotografiju Đoković na Instagramu.

Podsećamo, Troicki je bio deo Novakovog tima kada je ostvario najveći uspeh u karijeri - zlato na Olimpijskim igrama u Parizu.

I pre dve godine je malo ko verovao u ovaj tandem, pa su stigli do titule, neka tako bude i sada na Rolan Garosu!