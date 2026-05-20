Italijan je kažnjen suspenzijom od samo tri meseca jer je bio pozitivan na klostebon na Indijan Velsu 2024. godine i to u dva navrata. Na kraju je navodno problem bio u kremi...

Umberto Ferara i Đakomo Naldi su bili članovi Sinerovog tima i upravo je fizioterapeut Naldi koristio tu kremu na sebi pre nego što je masirao Janika u sklopu oporavka. Jedan i drugi su dobili otkaz posle afere

- Bilo mi je mnogo teško jer sam morao sam da platim račun za tuđe greške. Mesecima sam bio neraspoložen, a onda sam jednog jutra rešio da sve to pretvorim u nešto pozitivno. Posvetio sam se radu u teretani i kada sam se vratio na teren, bio sam srećan i osećao sam olakšanje - kazao je Siner pred početak Rolan Garosa, drugog grend slema u sezoni.

Mnogi za Sinera kažu da igra kao robot, da ne pokazuje emocije.

- Znam da ljudi govore da igram bez osećanja, ali to je zato što sam veoma koncentrisan. To ne znači da mi u glavi nije uragan i da to jednostavno ne želim da pokažem rivalima. Jednostavno, ja tako funkcionišem. Trudim se da uvek odigram pravi udarac a to traži da budem u odličnoj formi i fizičkoj i psihološkoj.

Siner u Pariz stiže posle osvojenih titula u Indijan Velsu, Majamiju, Monte Karlu, Madridu i Rimu. Do sada je osvojao trofeje na Australija openu, dva puta, Vimbldonu i Ju-Es openu, pa ima velike šanse da se konačno domogne titule i u Parizu.